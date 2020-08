L'edizione odierna de Il Corriere della Sera analizza i possibili temi del match di questa sera tra Juve e Lione: "Chi siamo? Dove andiamo? Riusciremo a fare due gol in più del Lione, possibilmente senza subirne? Quando torna la Champions League, le domande esistenziali della Juventus si fanno ogni volta più dense. E sono impossibili da ignorare, perché la chiave che apre lo scrigno dei desideri di Lisbona — tre partite in otto giorni per vincere una Coppa che manca da 24 anni — è ancora nelle mani del Lione".