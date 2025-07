Juventus, tre club su Mbangula: dove può andare il belga

2025 Getty Images

Samuel Mbangula è in uscita dalla Juventus. Dopo una stagione di vera e propria svolta, il giovane esterno sembra destinato a cambiare aria. Con Thiago Motta ha avuto spesso fiducia, trovando il goal all'esordio in Serie A con il Como, ma anche altre reti importanti come in Champions League con il PSV oppure contro il Milan in campionato.



Dall'arrivo di Tudor, però, il belga ha avuto più difficoltà e non ha trovato quasi mai spazio, giocando appena 4 minuti. Anche durante il Mondiale per Club, la Juve aveva indirizzato bene la trattativa con il Nottingham Forest per la sua cessione insieme a quella di Weah, ma il no dello statunitense ha di fatto chiuso i dialoghi. Su Mbangula, però, c'è l'interesse di diverse squadre.

Oltre al Werder Brema, che al momento sembra in vantaggio, ci sarebbe anche il, ma anche alcuni club di. Attenzione anche aldi Vincenzo Italiano, che potrebbe pensare al classe 2004 in caso di partenza di Ndoye.