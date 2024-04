Juventus, incubo trasferte: rendimento crollato

Juventus, i numeri in trasferta

Partite: 16

Punti: 28

Media punti: 1,75

Gol fatti: 22

Gol subiti: 14

Da fine gennaio la Juventus ha faticato in generale tantissimo. Ancora di più però se prendiamo in considerazione solo il rendimento lontano dall'Allianz Stadium. L'ultima vittoria in trasferta risale al 21 gennaio, il 3-0 a Lecce.. A Cagliari contro la squadra di Claudio Ranieri, Allegri ha la possibilità di interrompere questa striscia negativa.Un filotto così preoccupante in trasferta, come ricorda La Stampa non si registrava dai tempi di Alberto Zaccheroni, quando tra marzo e maggio 2010 chiuse il campionato con 5 sconfitte e un pareggio. Mentre a livello realizzativo, i bianconeri non segnano fuori casa da due partite (Lazio, Torino). L'ultima volta che la Juve non segnò per tre gare consecutive in trasferta era il 1998 con Marcello Lippi allenatore.Dalla parte della Juventus ci sono i precedenti degli ultimi anni. L'ultima volta che il Cagliari ha battuto in casa i bianconeri infatti risale al 2009, quando sulla panchina rossoblù c'era proprio Allegri. Poi sono arrivate cinque vittorie su altrettanti incontri per la Juventus in Sardegna. L'ultima risale al 2022 con i gol di De Ligt e Vlahovic per il 2-0 finale.