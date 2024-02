È successo quello che in tanti temevano ma han preferito minimizzare. La Juve si ritrova senza Adrien Rabiot e Weston McKennie, vale a dire due terzi di quello che non solo è stato il centrocampo titolare ma di fatto l'unico possibile secondo Max Allegri in questi mesi. Una sfortunata coincidenza ovviamente, anche per la tipologia di infortuni di carattere traumatico. Ma che non cancella il fatto che la Juve si ritrovi di nuovo e comunque con la coperta corta a centrocampo, avendo deciso di non investire sul mercato di gennaio eccezion fatta per la scommessa di fine sessione che risponde al nome di Carlos Alcaraz: un'emergenza continua, la Juve ha iniziato la stagione con Paul Pogba e Nicolò Fagioli, si è ritrovata ben presto senza di loro e ha deciso di continuare sostanzialmente così. Privilegiando i conti, forse anche gli equilibri dello spogliatoio. Poi il campo ha detto nel frattempo che qualcosa e qualcosa di importante sarebbe servito, almeno per provare a credere un po' di più in quello scudetto sfumato proprio quando sembrava poter uscire dalla categoria del sogno per entrare in quella dell'obiettivo. Perché alla fine la Juve nel suo complesso ha forse capito che tanto l'Inter non avrebbe ceduto il passo e che la Champions fosse ormai una formalità: qualcuno può definirla mancanza di ambizione, qualcuno può vederla come eccesso di realismo. Rimane il fatto che la Juve è questa e di fatto era questa anche prima, con il solo Alcaraz ora chiamato a fare il salto di qualità immediato per sopperire all'emergenza e sfruttare l'opportunità di dimostrarsi all'altezza di un grande investimento. Ma tanti sono stati i giocatori che a gennaio la Juve avrebbe potuto prendere con un minimo sforzo e che poi non sono arrivati. Per scelta del club bianconero ancor più che della controparte.Scopri quali in gallery