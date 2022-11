Sono queste le password più utilizzate nel 2022. A dimostrarlo sono le ricerche di NordPass, che anche quest'anno ha stilato le classifiche mondiali e nazionali, mostrando come le persone continuino ad usare parole chiave deboli per proteggere i propri account.Stando ai dati, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 è rimasto invariato rispetto al 2021. Un dato enorme, ribadito da un secondo: l’83% delle parole chiave nell’elenco di quest’anno può essere decifrato in meno di un secondo. Insomma, non possiamo proprio parlare di sicurezza. Ma quali sono le password più usate al mondo? “123456” è al secondo posto al mondo e al primo in Italia e in molti altri Paesi. Seguita dal terzo posto di “123456789”, dal quarto di “guest” e dal quinto “qwerty”.