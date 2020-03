1









La Juventus nell'ultimo anno ha lavorato molto bene nel mercato ma ha speso anche molto. 83 milioni più 14,6 di bonus, queste le spese per acquistare Luca Pellegrini valutato circa 22 milioni, Cristiano Romero 26 milioni più 5,6 di bonus e Dejan Kulusevski acquistato a gennaio dall'Atalanta (proprietaria del cartellino) per 35 milioni più 9 di bonus. Molte spese sì, ma solo per calciatori lasciati in prestito. Una politica per il futuro, che però, inizia a dover dare i primi risultati.



FUTURO - Quale sarà quindi il futuro in casa Juve? Nonostante a gennaio fosse nata l'ipotesi di riportare a Torino il terzino, ora al Cagliari, Luca Pellegrini, ad oggi, l'unico speranzoso di potersi giocare le proprie carte in bianconero è solo Dejan Kulusevski. Molti ancora i dubbi sugli altri prestiti e sulle prossime operazioni di mercato. Ora come ora, infatti per il ruolo di vice Alex Sandro resta sempre favorito il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri. Fabio Paratici è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri una squadra pronta e competitiva per la prossima stagione.