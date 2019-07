Manca pochissimo alla prima uscita della Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri affronteranno il Tottenham, vicecampione d'Europa, nell'International Champions Cup. Per i vincitori degli ultimi otto scudetti sarà un ottimo test per capire come procede l'avvicinamento alla nuova stagione. Un'annata che promette spettacolo ed un ruolo da assoluto protagonista in Italia ed in Europa.



CRONACA:



11' Prima palla gol anche per CR7 che però ci mette troppo a controllare e calciare. La sua conclusione da dentro l'area è respinta dalla difesa del Tottenham



4' - Sanguinosa palla persa da Matuidi nella propria metà campo, ne approfitta Son che, dopo aver seminato il panico in area, trova le pronte mani di Gianluigi Buffon



1' - Il match è cominciato, calcio d'inizio per il Tottenham



Ecco le formazioni ufficiali



Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Bonucci (c), Cancelo; Pjanic, Matuidi, Emre Can; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic



Tottenham (4-3-3): Gazzaniga; Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott.