Juventus, torna Vlahovic: il piano di Tudor verso la Lazio

Lazio-Juve, Vlahovic gioca?

Adesso sì, il sovraccarico muscolare che aveva fermato Dusan Vlahovic sembra essere definitivamente alle spalle. Nessuna falsa partenza come alla vigilia del match contro il Bologna: l’attaccante serbo è tornato ad allenarsi in gruppo e viaggia verso la convocazione per la delicata sfida contro la. Un rientro atteso e importante, soprattutto in un momento in cui l’attenzione della Juventus è tutta concentrata sulla corsa Champions e sulla necessità di ottenere punti pesanti.Nonostante il ritorno tra i disponibili, però, Vlahovic difficilmente partirà dal primo minuto. L’attaccante bianconero è infatti fermo da diverse settimane e solo oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, a due soli giorni dalla sfida contro la Lazio. Un tempo troppo ristretto per garantirgli una maglia da titolare, anche considerando l’alto livello di intensità richiesto dalla gara e la necessità di evitare ricadute.

Igor Tudor, che stima molto Vlahovic, sembra intenzionato a confermare il reparto offensivo visto al Dall’Ara: Kolo Muani sarà ancora il riferimento centrale, con Nico Gonzalez a supporto qualche metro più indietro. Una formula che ha dato equilibrio e compattezza alla manovra offensiva della Juventus e che permette di inserire Vlahovic a partita in corso, quando gli spazi si aprono e può sfruttare al meglio le sue qualità.Il serbo, dunque, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, pronto però a dare il suo contributo nella ripresa, magari risultando decisivo nella seconda parte di gara. Un’arma importante da avere a disposizione, nella speranza che il peggio sia davvero alle spalle. Ora la Juventus ha bisogno anche del suo numero 9.