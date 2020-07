Arrivano conferme sul ritorno di Marco Storari alla Juventus. ​Come scrive Calciomercato.com: "Tempo al tempo, Pirlo peraltro caratterialmente non è un impulsivo o frettoloso, ha molta voglia di imparare. Step by step. Mentre alla Juve tornerà presto anche Marco Storari come figura dirigenziale che abbia rapporto diretto proprio con i piani alti del club. L'ex portiere sarà quindi il protagonista di un altro ritorno, figura apprezzata per competenza, serietà e visione manageriale".