Torna di moda il nome di Marcelo per la Juventus. Secondo quanto riporta As, i bianconeri hanno incontrato l'entourage dell'agente negli scorsi giorni ma l'ingaggio del difensore brasiliano blocca, ad ora, ogni possibile trattativa. Quello di Marcelo è un nome già circolato in orbita Juve nelle scorse sessioni di calciomercato ma le condizioni economiche non sono mai state favorevoli per acquistare il brasiliano che resta uno dei migliori terzini sinistri al mondo.