Nonostante il contratto fino al 2027 con i Colchoneros, Alvarosi trova sotto osservazione dopo l'occasione sprecata a Dortmund e il cambio al primo tempo deciso dal Cholo. Questi eventi mettono in discussione sia il suo futuro che la fiducia del tecnico, che lo aveva sempre schierato titolare nelle partite cruciali. Considerando il suo passato allae i legami con l'Italia, la Serie A emerge come una delle destinazioni più probabili per il giocatore. Tuttavia, il suo destino dipenderà anche dalle offerte e dalle opportunità che si presenteranno sul mercato, come riporta calciomercato.com.