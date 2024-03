Come scrive Tuttosport, in vista della prossima stagione lasta seguendo anche Noussair, in odore di addio al. Il terzino classe 1997 fa parte della scuderia di Rafaela, che con la dirigenza bianconera ha contatti frequenti, ed era già finito nel mirino della Vecchia Signora la scorsa estate, prima dell'arrivo di Timothy Weah. Per il marocchino, in scadenza nel 2026 con i tedeschi, si lavorerebbe a un prestito oneroso con diritto di riscatto, chiedendo al Bayern - con cui potrebbe rinnovare - un aiuto nel pagamento del lauto ingaggio da circa 8 milioni di euro netti.