La Juventus torna forte su Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, i bianconeri vogliono un esterno offensivo e il nome del viola è sempre in cima alle preferenze di Fabio Paratici. A convincere il club bianconero è proprio la duttilità di Chiesa, capace di giocare come esterno nel tridente offensivo ma anche come quinto di centrocampo, ruolo che tra l'altro ha già coperto alla Fiorentina.



COME ARRIVA - La richiesta di Commisso non cambia: valuta il figlio d'arte tra i 60 ed i 70 milioni di euro ma rispetto alla scorsa stagione Commisso si è convinto che per la giusta offerta può partire e l'ha promesso allo stesso calciatore. Di certo c'è che la Juve non può mettere sul piatto tutti i soldi che chiede Commisso e di certo dovrà prima cedere Douglas Costa e poi cercare formule alternative come prestiti lunghi oppure scambi e in questo senso alla viola piacciono sia Luca Pellegrini che Gonzalo Higuain, il sogno della società toscana che però ha un ingaggio (7,5 milioni) fuori dalla portata del club toscano.