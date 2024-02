Il rosso pesante contro l'Empoli è già un'immagine chiave di questo campionato. Arekha lasciato la Juve in un momento fondamentale e con la sua uscita dal campo dopo 18' contro l'Empoli, la squadra bianconera è incappata nel primo dei due passi falsi di fila. I toscani prima, l'Inter poi, così la lotta scudetto si è complicata. Arek si era immediatamente scusato con i compagni per la enorme leggerezza compiuta e ora vuole cancellarla alla sua maniera: con il gol. C'è l’Udinese all’orizzonte e c’è una chance per il centravanti polacco per tornare ad essere decisivo, in positivo. Anche perché Vlahovic è in dubbio, Chiesa è di rientro ma non ha i novanta minuti nel motore, così sarà il bomber polacco il prescelto di Max. È in arrivo la grande opportunità, quindi, che Milik intende sfruttare a dovere per cancellare il passaggio a vuoto con l’Empoli, certo, ma anche per tornare centrale nelle rotazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.