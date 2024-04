Il derby primavera tra Juventus e Torino si chiude sul 2-0. Decisiva la rete di Gil al quarto d'ora del primo tempo, che apre le danze. Nella ripresa i bianconeri tengono testa all'assalto granata e passano col gol di Scienza.



PAGELLE JUVENTUS-TORINO PRIMAVERA

VINARCIK 6.5: Sicuro nelle uscite, non viene chiamato a grandi interventi



MONTERO J. 6.5: si disimpegna bene e partecipa alla resistenza nel finale



MARTINEZ 6.5: come il compagno di squadra, anche lui difende bene e chiude. Miracoloso su Njie nel secondo tempo



GIL 7: ha il merito di aprire le danze con un bel colpo di testa



SAVIO 6: utile sulla fascia, qualche buon inserimento



OWUSU 6: a volte troppo aggressivo, ha il merito di recuperare molti palloni. L'unica pecca è il giallo: salterà la gara col Genoa

BOUFANDAR SV: poco tempo per incidere



PAGNUCCO 6.5: più presente rispetto a Savio, dimostra di avere un ottimo piede in zona cross

NGANA SV: anche lui, poco tempo per incidere



CRAPISTO 6.5: l'assist che apre le danze è il suo, che pennellata. poi tante belle cose



FLOREA 6: non si vede, ma si sente. Solo Abati nega il gol



GROSSO 5.5: piccolo passo indietro rispetto alla gara con l'Atalanta. Si vede solo una volta

SCIENZA 7: impatto devastante a gara in corsa, come contro la Roma

MANCINI 6: tanto lavoro sporco per l'attaccante, che ha anche la palla del 2-0 nel primo tempo. Tiene alta la squadra, prova generosa

MONTERO 7: la sua Juventus sembra essersi ritrovata con due clean sheet di fila, gara preparata bene e con il giusto atteggiamento chiesto alla vigilia