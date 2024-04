Primavera, Juventus-Torino: la cronaca

67' - Occasione Juventus con Florea, che calcia in area di rigore trovando l'ottima risposta di Abati

66' - Intervento duro di Owusu sulla trequarti, giallo per il centrocampista bianconero

64' - Ammonito Gabellini per una manata su Gil

62' - Tiro velenoso a giro di Savva, che esce di poco

61' - Proiezione offensiva di Owusu dopo un bel recupero a centrocampo. Scarico per Scienza e conclusione da fuori: para Abati

57' - Cambio nella Juventus, fuori Grosso e dentro Scienza. Anche il Torino cambia, Perciun per Silva

51' - Tentativo in solitaria di Savva, pallone alto. Toro che sembra aver iniziati meglio

48' - Occasione per Silva, tiro deviato dalla difesa bianconera

45' - Riparte la sfida, primi cambi nel Torino: Savva e Gabellini per Padula e Dallavecchia

45' - Fine primo tempo, bianconeri in vantaggio col primo gol di Gil in campionato

39' - Padula cade in area, ma il direttore ravvisa simulazione. ammonito l'attaccante granata

30' - Ci prende gusto Gil, che colpisce di testa sull'ottimo cross di Pagnucco. Pallone che termina però centrale tra le braccia di Abati

26' - Occasione Torino. Tiro sporco di Dellavalle che termina a Ciammaglichella. Il fantasista si gira e calcia mettendo a lato di poco

22' - Occasione per Mancini dopo un ottimo lavoro di Grosso. Tiro deviato e pallone che termina di pochissimo fuori

20' - Conclusione di Silva deviata in angolo. Sugli sviluppi il direttore di gara fischia fallo in area per la Juventus

17' - Giallo per Grosso

14' - Ottimo pallone di Crapisto per il colpo di testa del centrale bianconero, che sigla il vantaggio e il suo primo gol in bianconero

14'' - GIL! Vantaggio bianconero!

10' - primi dieci minuti che si sono consumati, meglio gli ospiti

4' - Pericoloso il Torino con Marchioro, tiro del terzino parato da Vinarcik. Sul prsoeguo dell'azione Ciammaglichella mette largo

1' - fischia il direttore di gara, inizia il derby della Mole Primavera



Juventus-Torino Primavera: formazioni ufficiali

JUVENTUS

Vinarcik

Montero

Martinez Crous

Gil Puche

Savio

Owusu

Pagnucco

Crapisto

Florea

Grosso

Mancini

TORINO

Abati

Ruszel

Padula

Ciammaglichella

Silva

Mendes

Dellavalle

Mungu

Marchioro

La classifica delle due squadre





La trentunesima giornata del campionato Primavera 1 ci regala il derby della Mole tra Juventus e Torino. Teatro della sfida sarà Vinovo, pronto ad accogliere e a supportare la formazione di Paolo Montero. I bianconeri hanno riassaporato il sapore della vittoria battendo l'Atalanta nell'ultima trasferta per 0-1, ritrovando anche un clean sheat. Il Torino arriva dalla vittoria per 4-2 contro il Frosinone.Per la Juventus è stata un'annata complicata, con tante battute d'arresto e il mancato accesso ai playoff. Attualmente i bianconeri occupano la dodicesima posizione in classifica con 36 punti. Le vittorie raccolte sono 10, i pareggi 6 e le sconfitte 14.Per il Torino di Giuseppe Scurto c'è la sesta posizione in classifica. I granata hanno raccolto 48 punti, frutto di 13 vittorie e 9 pareggi. Otto le sconfitte nel corso del campionato.