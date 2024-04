A vedere il derby Primavera tra #Juventus e Torino a Vinovo oggi c’é anche @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/u3Yl5TdQRo — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) April 29, 2024

LaPrimavera allenata da Paoloscenderà in campo alle ore 18 al campo Ale&Ricky di Vinovo per il derby contro i granata del Torino. Sugli spalti però si nota uno spettatore speciale, si tratta infatti di Claudio, presente per l'occasione ad osservare il match. Segui ( QUI ) la cronaca in diretta della partita. Di seguito l'immagine dell'ex centrocampista della Juventus in tribuna quest oggi a Vinovo per una gara che ha sempre un sapore speciale.