di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Una Juve dominante, un Toro a dir poco spento che si rialza nel finale con un rigore dubbio. E il risultato a fine primo tempo è un agile 2-1 in favore della formazione di Maurizio Sarri che apre le danze dopo una manciata di minuti con un gol del tutto simile a quello segnato contro il Genoa: Cuadrado lo trova tra le linee, lui punta, ne salta due e insacca. La Juve raddoppia al '29 con Juan Cuadrado. Azione di contropiede spettacolare sull'asse Dybala-Ronaldo-Cuadrado con il colombiano che salta nuovamente Lyanco e insacca alle spalle di Sirigu da posizione ravvicinata. Nel finale del primo tempo mano di De Ligt rivisto al VAR da Maresca. Belotti non sbaglia su rigore. Nella ripresa ancora scintille. Ronaldo segna il primo gol su punizione da quando è alla Juve, Djidji, appena entrato, corregge nella sua porta un cross di Douglas Costa. Tutto facile, la Juve vola (per ora) a +7 sulla Lazio. Martedì a Milano col Milan non ci saranno Dybala e De Ligt squalificati.



