La Juventus affronta il Torino nel derby che vale tre punti nella giornata numero 26 di questo campionato di Serie A TIM. I bianconeri sono reduci dal pari per 1-1 sul campo dell'Atalanta, che ha mantenuto il gruppo di Allegri saldo al quarto posto; i granata arrivano invece da due sconfitte, l'ultima in casa contro il Venezia per 2-1.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Juventus-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN: puoi guardare la partita in diretta streaming oppure on demand.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri ha provato il tridente Morata-Vlahovic-Dybala in rifinitura, lo riproporrà anche in partita? Guarda le probabili formazioni nella gallery dedicata.