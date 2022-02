3







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un'occasione gettata alle ortiche, che cambia anche la visione di ciò che è stato con l'Atalanta: la Juve impatta con il Torino ed è un 1-1 che modifica i connotati della classifica e del periodo intero dei bianconeri. Segna De Ligt, poi la sbavatura difensiva e allora c'è il Gallo Belotti a pareggiare i conti.



E' un pari che fa male, per com'è arrivato e per quello che ha fatto da contorno al match stesso: fuori Rugani a inizio partita per infortunio, poi si sono fermati Pellegrini e soprattutto Dybala. Staremo a vedere ciò che sarà, in campo e fuori. Nel frattempo, l'Atalanta annusa la fuga e la Juve inizia a dover pesare nuovamente i punti. Il margine di errore si è praticamente ridotto all'osso: ora è di nuovo dura, la corsa verso il quarto posto.



