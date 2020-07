Cristiano Ronaldo è uno specialista dei derby. Ne ha giocati in tutte le squadre in cui è stato: Sporting, Man United, Real Madrid e infine Juve. Tuttosport fa un excursus della carriera di CR7 nelle stracittadine. City affrontato 11 volte con la maglia dei Red Devils. Sette vittorie e 4 gol. Ben 31 invece le partite in cui ha sfidato l'Atletico con la maglia del Real Madrid: 16 vittorie e ben 22 gol segnati. I derby della Mole sono tutti in positivo: tre vittorie su tre e due gol.