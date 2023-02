Torino, 28 febbraio 2023 - ILe strade di Torino riecheggiano di una rivalità storica per due club e due tifoserie che intendono e vivono il calcio in maniera completamente diversa. La Juventus arriva meglio all’appuntamento in un inedito martedì sera. I bianconeri in campionato sono reduci da tre vittorie consecutive e sono galvanizzati dal passaggio agli ottavi di finale di UEFA Europa League. I granata non vincono da due giornate (sconfitta in casa del Milan e pareggio casalingo contro la Cremonese fanalino di coda) ma un successo nel derby può dare abbrivio alla stagione dei ragazzi di Ivan Juric.I traders non credono nell’affermazione granata - La Vecchia Signora vuol mettere la ‘quarta’. Davanti non corrono, soprattutto l’Atalanta reduce da due sconfitte consecutive, e per la Juve un successo significherebbe portarsi a 6 punti dal sesto posto occupato dai bergamaschi. Il Torino però conosce bene l’importanza della sfida per la sua gente, ma anche per la classifica. La vittoria granata, anche a causa della penalizzazione dei bianconeri, varrebbe il sorpassoL’ultimo successo granata in casa Juve risale al 1995 - La scorsa stagione all’Allianz Stadium fu 1-1 con reti di De Ligt e Belotti, due protagonisti che hanno cambiato aria in estate. Lo stesso risultato è quotato da Betclic a 7.50 (Sisal lo quota a 7.00). Un successo della Juventus per 1-0 è l’ipotesi considerata più probabile da Betclic che la fissa a 5.75. Il Torino non vince “in casa” della Juventus dalla stagione 1994/95: fu 1-2 con doppietta di Ruggiero Rizzitelli. Una replica è quotata da Betclic a 21.00.La forma di Di Maria o il ritorno di Sanabria? - Dusan Vlahovic ha deciso la gara di andata allo Stadio Grande Torino. Anche in questo caso, il serbo è l’uomo più atteso: un suo gol è quotato da Betclic a 2.50. Angel Di Maria è in un grande momento di forma e una sua rete è fissata da Betclic a 3.50. Sul lato granata un gol di Antonio Sanabria, che già ha segnato in un derby della Mole, è quotato da Betclic a 4.50.