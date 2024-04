Torino-Juventus, l’intervista a Aldo Serena

: sono le caratteristiche che chi ha seguito il calcio negli ultimi anni ha imparato ad apprezzare dell’commentatore.Qualche passo indietro e torniamo al campo: un bomber di razza con il ghiaccio nelle vene.è stato uno degli attaccanti più apprezzati del calcio italiano negli anni ’80. Ed è stato l’”uomo dei derby” per aver giocato quello di Milano e quello di Torino con entrambe le maglie.E in avvicinamento al Derby della Mole di questa sera,“Io ho vissuto quelli degli anni ’80, quando il Toro era una squadra di alto livello e quindi poteva competere con la Juventus e qualche volta vinceva. Poi le cose si sono modificate tanto e adesso la differenza è molto più ampia.e per i tifosi granata è un appuntamento fondamentale della stagione. Per quanto riguarda i tifosi della Juventus è una partita difficile ma non ha quel carico di tensione ed emotività feroce che c’è dall’altra parte. In campo, per quelli che ho giocato io, erano derby combattuti anche dal punto di vista fisico. Con intensità,”.“Il primo derby l’ho giocato con la maglia del Torino e ho fatto gol all’89’ e abbiamo vinto 2-1. Poi l’anno dopo sono andato dall’altra parte e al primo derby c’era lo stadio contro di me: venivano urlati slogan offensivi e. Il caso ha voluto che facessi gol proprio sotto la Maratona, un “gollonzo” ma liberatorio per me in quel momento”.“La Juventus ha una qualità superiore, è in un momento di crescita soprattutto in alcuni giocatori. Si vedache si è ritrovato in maniera superlativa, ha preso le redini dell’attacco bianconero dopo qualche situazione controversa dovuta all’età, dovuta alla maglia numero 9 bianconera che pesa tanto. Adesso ha trovato la giusta dimensione, è in grande condizione ed. Per quel che riguarda il Torino, ha alcune manchevolezze ma è una squadra che con Juric richiama il carattere Toro. Una squadra d’assalto, che corre, che lotta, che magari ha qualche deficit tecnico ma ha lo spirito granata”.“Non tanto. Ero un giocatore che sapeva fare bene alcune cose e male altre. Gli attaccantiper certi aspetti, giocando nella porzione centrale, essendo forti e avendo fisico, hanno caratteristiche diverse ma tra i due possono esserci assonanze”., abbia scritto una pagina importante di una società gloriosa vincendo tanti scudetti e arrivando due volte in finale di Champions. Sembra – pensando anche alle parole del dottor Elkann -, sia il momento del rinnovamento e di ripartire con altri concetti. Quando si dicono certe cose mi sembra che la guida tecnica vada accompagnata a quei princìpi che sono stati esplicitati in questi giorni. Penso che Allegri abbia fatto cose importanti e che abbia la possibilità di realizzarsi in altre situazioni perché è un grande gestore, abituato a lavorare con i grandi campioni e credo che la sua carriera potrà realizzarsi anche da altre parti. Mi pare di capire che il momento sia quello”.è sulla bocca di tutti.conosce tutte le pieghe del mondo Juve e avrebbe facilità ad inserirsi. Quando negli anni 70’-80’ c’era presidente, poteva capitare ed è capitata la sorpresa.aveva 36 anni quando gli è stata data la guida della Juventus. E quindi, un allenatore che mi piace molto è”.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!