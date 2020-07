E' confermato l'orario del derby di Torino che si giocherà oggi alle 17.15 all'Allianz Stadium. Niente anticipo, quindi, anche se nelle prossime settimane potrebbero effettivamente cambiare gli orari delle partite di Serie A. Come si legge su Il Corriere della Sera il fischio d’inizio della prima partita sarà alle 17, a seguire incontro alle 19.05 e per finire notturna fissata alle 21.15. I cambiamenti però non saranno già effettivi da questa giornata. Il derby di Torino si gioca regolarmente alle 17.15.