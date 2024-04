di nuovo, dopo la partita contro la Fiorentina, si ripete il copione nel derby. Solo che questa volta, il gol non è arrivato e così neanche la vittoria. Finisce 0-0 allo stadio Olimpico. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti, positive nella prima parte di gara, decisamente meno nella ripresa. C'è una domanda che allora è inevitabile.La Juventus propositiva, con movimenti continui, occasioni importanti e zero rischi in difesa, è durata 45 minuti. Quella che rientra dagli spogliatoi, sembra un'altra squadra. Ped è costretta, come contro la Fiorentina, a dover chiedere una mano a Szczesny per evitare il "dramma" sportivo. Una conclusione di Yildiz, qualche contropiede gettato al vento e nient'altro.Sarebbe inconcepibile se fosse così visto che ha potuto preparare la partita senza impegni settimanali.Sarebbe altrettanto grave, soprattutto perché il momento peggiore in casa bianconera è passato e le due vittorie consecutive avrebbero dovuto liberare la testa dei giocatori.In ogni caso, la Juve si conferma quello che è.he può fare uno dei migliori primi tempi stagionali e poi, dopo 15 minuti dentro gli spogliatoi, essere quasi contenta al triplice fischio che la partita sia finita.