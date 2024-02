Toni Kroos, le frasi sul futuro

Toni Kroos può andare alla Juventus?

Quanto guadagna Toni Kroos e quando scade il contratto

è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Normale che sia così, parliamo di uno dei centrocampisti più importanti di questa generazione e che ancora, a 34 anni, è capace di offrire performance di alto livello. Tante le voci su quello che sarà il suo futuro e, tra queste, c’è chi lo accosta alla Juventus. Non si sciolgono i dubbi sul futuro di Tonie a parlarne è stato lui questa sera, in conferenza stampa: “Non lo so, davvero. Sono contento che così tante persone vogliano che continui.. Il mio futuro? Avere la motivazione, la voglia di vincere come 10 anni fa. Altrimenti non ce la fai. E che il corpo funzioni, perché me ne occupo molto. Le cose stanno andando bene. Voglio finire la mia carriera ad un livello molto alto. Sono lo stesso di un anno fa. Vedremo. Voglio prendere la decisione giusta.”.Come dicevamo, sono diverse le voci che accostano Tonialla. Nell’aprile del 2022 il suo agente,, visitò la Continassa e incontrò i dirigenti bianconeri. Chissà che, già in quel periodo, non si parlò del centrocampista tedesco e del suo futuro. In ogni caso, la Juventus è attenta al mercato dei parametri zero, anche di lusso. Toni Kroos non rientra nelle linee guida della società, tra età e sostenibilità, ma è chiaro che se un’opportunità dovesse presentarsi, Giuntoli e Manna saranno pronti ad approfittarne.Toni Kroos, al Real Madrid, guadagna 11,7 milioni di euro netti a stagione e il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024.