Toni Kroos-Juventus: cosa emerge

"Devo prendere delle decisioni. Penso molto a quello che farò. Non ho preso alcuna decisione. Dipende da molte cose". Così ha parlato Toni Kroos nei giorni scorsi. E così vede esattamente il suo futuro. Non mente, il centrocampista tedesco. Anzi, spiega: "Da cosa dipenderà? Da come mi sento e dai miei progetti personali. Ho sempre detto che voglio finire la mia carriera ad un livello molto alto, il più alto possibile.Il riferimento sembra chiaro: potrebbe restare a Madrid, dov'è certa la permanenza di Ancelotti e dove avrebbe il posto assicurato. Al Bayern ha già detto no . Leverkusen sarebbe un'opzione intrigante, manon sarà con ogni probabilità ancora alla guida delle Aspirine.In Spagna sono tutti d'accordo. Come spiega Relevo,Preferisce non dirlo, perché non potrebbe scegliere tra le dieci che ha avuto al Real Madrid. La chiave: testa e corpo. "La testa mi sorprende più del corpo. Essere motivati è la cosa più importante. Mantenere la stessa voglia di vincere. Il corpo funziona. Cerco di prendermene cura.", dice Toni. E non è un dettaglio.Kroos valuta anche la possibilità di disputare l'Europeo dopo aver dato l'addio alla nazionale tedesca, poco prima però avrà già il suo futuro delineato. Per i bianconeri, un professore in mediana rappresenterebbe un colpo fondamentale per accelerare la crescita della squadra. Un "altro" Pirlo, che sta disputando però una stagione a livelli stratosferici tra Spagna e Champions League.