Tuttosport - Vlahovic per arrivare a Tonali: il nuovo piano della Juventus

Lacontinua a pensare a, o meglio, lo fa sempre di più. L'interesse per il centrocampista italiano deè forte. L'ex Milan era già diventato un obiettivo quando in panchina c'era ancora Thiago Motta, lo è conma lo sarebbe anche con qualsiasi altro allenatore dovesse prendere il posto del croato. Tonali è infatti un obiettivo primario di CristianTonali è tornato al livello che aveva mostrato in Serie A; per certi aspetti sembra anche migliorato. Insomma, è uno di quei giocatori che una squadra vorrebbe in ogni caso.

Le ultime su Tonali-Juventus



Intreccio Tonali-Vlahovic: il piano

Ovviamente alla Continassa sono consapevoli della complessità dell'operazione. Per pensare di aprire concretamente la trattativa è necessaria prima di tutto la volontà del giocatore di tornare in Italia. Poi arriverebbe tutto il resto e non sarebbe poco. Ovvero superare il muro del Newcastle, che di certo non ha bisogno di cedere le sue stelle e infattiA queste cifre la Juventus non può arrivare se non abbassando il prezzo allargando l'operazione.Da tempo si parla dell'intreccio tra Tonali e Douglas Luiz; il brasiliano è un oggetto misterioso alla Juventus e in estate si cercherà una soluzione che possa accontentare tutti.e in molti credono che possa essere il sostituto ideale di Bruno Guimaraes, altro centrocampista del Newcastle che può lasciare il club in estate.La novità, riportata da Tuttosport, è cheche andrà a scadenza di contratto nel 2026 e che potrebbe fare al caso del tecnico Eddie Howe per rafforzare il reparto offensivo in vista dell’approdo in Champions League. I Magpies sono tra i pochi club che possono avvicinarsi ai 12 milioni netti di ingaggio che percepisce l’attaccante serbo, la cui permanenza a Torino sembra ormai un miraggio.