Juventus, senti la manager di Tonali: 'Tornerà in Italia, è un patrimonio del nostro calcio'

Tonali torna in Italia? Le parole della manager

Il futuro disarà nuovamente in Italia e in Serie A? Sì, secondo quanto riferito da Marianna Meccacci, la manager dell'agenzia GR Sports Agency che cura gli interessi sportivi dell'attuale centrocampista del Newcastle. Intervenuta al podcast di Sportitalia, Di Tutto un Pod, Marianna Meccacci ha aperto le porte ad un potenziale ritorno in Serie A del classe 2000 ex Milan."Ho iniziato a seguirlo a Brescia, quell'operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori. Tonali, figlio del Milan, fede che c'è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. E' stata una scelta anche per provare un'esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità della Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano. Quando? Difficile dirlo. E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà".