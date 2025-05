Juventus, Tonali può sfuggire. La super proposta del Manchester United

Sandro, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, è entrato nei radar del Manchester United, che ha messo nel mirino il talento azzurro per la prossima stagione. I Red Devils, infatti, vedono in Tonali un rinforzo ideale per il centrocampo, ma il piano per portarlo a Old Trafford dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League, che sarà possibile solo se lo United conquisterà la Europa League il 21 maggio contro il Tottenham a Bilbao.Se il Manchester United dovesse vincere l'Europa League, garantirsi il posto nella fase a gironi della Champions, aprendo di fatto le porte ad un investimento da 100 milioni di euro per il cartellino di Tonali. Un’offerta che, se concretizzata, potrebbe mettere sotto pressione il Newcastle, che lo ha acquistato la scorsa estate, ma che potrebbe essere disposto a cederlo se dovesse arrivare una proposta tanto allettante.

La qualificazione alla Champions è quindi fondamentale per lo United, poiché in caso di sconfitta contro il Tottenham, la squadra di Erik ten Hag sarebbe fuori da ogni competizione europea nella prossima stagione, riducendo così la possibilità di fare operazioni di mercato importanti.Tonali, che ha avuto un ruolo di primo piano nella Nazionale di Luciano Spalletti, sarebbe un acquisto di grande valore per i Red Devils, ma sarà necessario capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane.