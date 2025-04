Come sta andando la stagione di Sandro Tonali al Newcastle

La Juventus ha come priorità la qualificazione alla Champions League, seguita dall'acquisto di un top player a centrocampo. Il nome in cima alla lista di Cristianoè Sandro Tonali , considerato il profilo ideale per rinforzare la squadra con qualità e italianità. Al momento non esiste una trattativa ufficiale con il, ma i primi contatti indiretti sono stati avviati.La Juve può sfruttare i buoni rapporti con il club inglese, consolidati con l’arrivo di Lloyd Kelly. L’operazione Tonali richiederebbe un investimento di 60-70 milioni, cifra che potrebbe essere ridotta con l’inserimento di contropartite. Tra queste, Douglas Luiz potrebbe interessare al Newcastle, viste le sue difficoltà in bianconero e il buon ricordo lasciato in Premier. Anche Federico Gatti e Dusan Vlahovic potrebbero rientrare nei discorsi.

Tonali Juve, come sta andando al Newcastle

I numeri

Presenze: 35

Minuti: 2.409’

Goal: 3

Assist: 2

Tonali, sotto contratto fino al 2028, si trova bene in Inghilterra, ma un ritorno in Italia potrebbe intrigarlo. Ma come sta andando la sua stagione?La stagione 2024-2025 di Sandro Tonali con il Newcastle United è la stagione della ripresa dopo un periodo difficile. Dopo aver scontato una squalifica di dieci mesi per violazioni legate alle scommesse, conclusasi il 27 agosto 2024 , Tonali è tornato in campo con la vogli di riprendersi tutto il tempo perso.​Il suo rientro è avvenuto nel match di Coppa di Lega inglese contro il Nottingham Forest, dove ha subito mostrato il suo valore, contribuendo all'azione del goal. Da allora, ha collezionato 35 presenze ufficiali, totalizzando 2.409 minuti di gioco, 3 goal e 2 assist.Un momento saliente della sua stagione è stato il doppio gol segnato contro il Brentford, che ha permesso al Newcastle di accedere alle semifinali della Carabao Cup . Questa prestazione ha evidenziato la sua capacità di influenzare positivamente le sorti della squadra.​Oltre al contributo in campo, Tonali ha affrontato un percorso personale significativo. Durante la squalifica, ha lavorato con uno psicologo per affrontare le difficoltà legate alle scommesse, trascorrendo sette mesi senza utilizzare dispositivi elettronici per distaccarsi dai social media e dai notiziari . Questo periodo di riflessione lo ha aiutato a ritrovare motivazione e concentrazione.Attualmente, Tonali è un elemento chiave nel centrocampo del Newcastle, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Il centrocampista italiano è diventato una colonna della squadra inglese, amato e riconosciuto di tifosi. L’entourage di Tonali, però, ha ribadito di recente la volontà, un giorno, di tornare a giocare in Italia; situazione che, nonostante la posizione solida al Newcastle, apre uno spiraglio ad un possibile trasferimento in estate. La Juventus osserva alla finestra.