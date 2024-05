Barbieri Juve, la situazione

Barbieri Juve, i numeri della stagione a Pisa

I numeri

Presenze: 31

Minuti: 2.063

Gol: 3

Assist: 3

Adesso sì, si può dire che chi lo visionò a Novarello e chi spinse per anticipare l'tutti i torti proprio non l'aveva. Il giovanissimo Tommasodifendeva i colori dele grazie alle sue sgroppate, alle qualità fisiche e alla capacità di arrivare sul fondo e assistere i compagni; era finito nel mirino dei top club, per poi approdare alla Juventus . Nella passata stagione, titolare ine le prime comparsate in prima squadra, per poi andare quest'anno in prestito alE proprio al, Tommasoha dimostrato di essere calciatore sul quale si può puntare. In Toscana ha pazientemente costruito una rampa di lancio dalla quale spera di proiettarsi nella massima serie.Terminato il prestito al Pisa, Tommaso Barbieri tornerà a Torino. Chiuso il capitolo Serie B, adesso è pronto per un altro step di crescita e, quindi, approdare in Serie A. Con quale maglia? Il nodo è ancora da sciogliere. Esterno a destra, capace di giocare a tutta fascia, potrebbe tornare utile alla prima squadra che con il cambio di modulo ha bisogno di rinnovare il proprio parco di esterni. Ma l'ottima stagione giocata in Serie B ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre. Tra queste il Bologna e, quindi, la possibilità che possa essere inserito come contropartita per Riccardo Calafiori. E quindi? Situazione ancora da definire, sulla valutazione finale influirà anche l'opinione di Thiago Motta; considerato anche il fatto che Barbieri ha dato il meglio di sé da quinto.