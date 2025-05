Le prime mosse della nuova (vecchia) Juve: cosa può cambiare con il ritorno di Tognozzi

Getty Images

Antonio Conte ha scatenato un vero e proprio vortice di confusione intorno alla Juventus. Che fosse importante o meno, il suo (mancato) ritorno non può essere qualcosa a cui aggrapparsi in anticipo mentre si guarda l'ignoto della prossima stagione. Piuttosto, in casa Juve si deve cominciare a guardare alle nuove basi,E le nuove basi, in questo momento,Cristianova verso la separazione dopo due anni in bianconero, e dall'altra parte c'è l'arrivo di Damien, che ricoprirà un ruolo importante anche per la decisione del prossimo allenatore.

Il possibile ruolo di Tognozzi alla Juventus

Il percorso di Tognozzi alla Juventus

Ma non finisce qui. La nuova Juventus può tornare sulle tracce del passato, ma non con Conte, bensì con, che in bianconero ha passato diversi anni come capo dell'area scout e ora può tornare per ridare nuove certezze al club.Dopo un'esperienza di 16 mesi come direttore sportivo del, Tognozzi ha lasciato il club spagnolo e ora sembra orientato a tornare alla Juventus. Il dirigente conosce bene l'ambiente bianconero, in cui ha trascorso ben sei anni contribuendo alla crescitaIl suo nuovo ruolo alla Juve, però,. Tognozzi potrebbe infatti avererispetto a quando ha lasciato il club nel 2023, quando era a capo dell'area scout. Il suo ritorno, però, potrebbe essere un punto molto importante della ripartenza bianconera.Come anticipato, il classe 1987 ha trascorso sei anni alla Juventus, prima come osservatore e poi come capo dell'area scout. Tognozzi è stato protagonista di diversi colpi bianconeri, portando a Torino molti talenti tra cuima il vero e proprio capolavoro è statoosservato e preso dal Bayern Monaco.Insomma, la copertina di Matteo Tognozzi è ben nota in casa Juventus, e in un momento in cui le certezze si sgretolano ulteriormente - dopo una stagione in cui ce ne sono state ben poche -





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui