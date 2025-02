Juventus, toccherà di nuovo a Kolo Muani: dopo il gol di Napoli, ecco l'Empoli

AFP via Getty Images

La fiducia di Motta: un’arma in più

Randalè arrivato allanel mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: portare gol, velocità e imprevedibilità all’attacco bianconero. Un’operazione fortemente voluta da Thiago Motta, che ha insistito per avere un rinforzo in grado di cambiare le dinamiche offensive della squadra.Eppure, i primi passi dell’attaccante francese in bianconero non sono stati semplici. Il peso delle aspettative sulla squadra, la necessità di adattarsi a un nuovo contesto e la pressione di un reparto offensivo che ha faticato nella prima parte di stagione hanno reso il suo impatto ottimo dal punto di vista individuale (1 gol in 1 partita), ma non in termini di squadra. Il tempo per scrivere una storia diversa, naturalmente, c’è ancora.Kolo Muani non è stato un acquisto casuale. Motta lo ha voluto con forza perché ne conosce bene le caratteristiche e crede che il suo dinamismo possa essere il tassello mancante nella Juventus. L’ex Eintracht Francoforte può giocare da punta centrale, ma anche partire da una posizione più esterna per sfruttare la sua rapidità e la capacità di attaccare gli spazi. E giocherà così contro l'Empoli, dove sarà chiamato di nuovo a partire dal primo minuto.Il tecnico bianconero sta cercando di inserirlo in maniera costante, permettendogli di trovare il ritmo giusto e l’intesa con compagni come Vlahovic e Chiesa. La sua capacità di attaccare la profondità e il suo atletismo possono essere le armi decisive per dare nuova linfa a un attacco che ha spesso faticato a trovare soluzioni alternative.