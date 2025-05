Juventus, tocca di nuovo - solo - a te: due vittorie e sei in Champions League!

AFP or licensors

Laesce dalla lunga giornata di Serie A con molto più di un pareggio. I bianconeri escono con un quarto posto che è un po' più comodo rispetto a come lo era solo pochi giorni fa.. Era un turno che poteva decidere la qualificazione in Champions; ci sarà invece ancora da lottare per tutte le squadre in gioco ma adesso la situazione è cambiata, e in meglio, per la squadra di Igor Tudor. LA CLASSIFICA AGGIORNATA.

Con il pareggio all'Olimpico contro la Lazio e la sconfitta della Roma (e del Bologna venerdì a San Siro con il Milan),lasciando alle proprie spalle, anche se solo di un punto, la squadra di Claudio Ranieri. E adesso, tutto è di nuovo nelle mani dei bianconeri, che non devono più guardare cosa succederà sugli altri campiI bianconeri possono raggiungere quota 70 punti, gli stessi che può fare la LazioInsomma, con sei punti nelle prossime due partite, Tudor centra l'obiettivo Champions. Non sarà facile, non sarà scontato, ma la Juve ha tutto nelle proprie mani.