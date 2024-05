Emergenza in difesa per la Juve che affronta la Salernitana nella terz'ultima giornata di Serie A, quella che potrebbe sancire il ritorno matematico in Champions League. In vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta da giocare in settimana e dei tanti infortuni, Allegri potrebbe cambiare qualcosa nell'11 da schierare contro i campani.TOCCA A LUI - Danilo infatti non ci sarà a causa di una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Assenti anche De Sciglio e Alex Sandro che resta in dubbio. Gatti-Bremer-Rugani: dovrebbe essere questo il terzetto titolare ma, come scrive il Corriere di Torino, potrebbe esserci spazio e quindi il debutto con la Juve di Tiago Djalò, arrivato a gennaio dal Lille.