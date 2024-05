non sarà disponibile per la partita contro la Roma a causa di un affaticamento muscolare, precisamente un sovraccarico al muscolo soleo della gamba destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa assenza potrebbe rappresentare un'opportunità perdi ottenere i suoi primi minuti in campo con la maglia della Juventus. Da quando è arrivato a gennaio dal Lille, infatti, il portoghese non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra. Questa potrebbe essere la sua occasione per dimostrare il suo valore e conquistare un posto nella squadra titolare.