Juventus, il titolo crolla in Borsa: a fine giornata perdita del 5%

Il crollo della Juventus in Borsa

La debacle dellacontro l'ha avuto, come era inevitabile, importanti conseguenze anche in. La giornata di oggi, lunedì 10 marzo, si è infatti chiusa con, con la quotazione che si è assestata a 3,029 euro con una capitalizzazione di mercato di 1,16 miliardi di euro. Chiusura negativa anche per FTSBE MIB che ha perso l’1%, come scrive Calcio & Finanza.Il portale specializzato specifica poi: "L'inizio negativo di settimana riduce la crescita del titolo bianconero ottenuta nel 2025 a +3%, mentre negli ultimi 12 mesi la performance fa segnare un +22%. In caso di successo della Lazio questa sera, nel posticipo contro l’Udinese, la Juve si troverebbe al quinto posto e attualmente, in attesa di capire se l’Italia potrà ancora sperare nel posto extra".

Il confronto con una settimana fa

L'apertura di questa mattina

Una batosta non da poco, quella odierna, considerando anche che appena una settimana fa - lunedì 3 marzo, prima del match poi vinto contro il Verona - il titolo chiudeva in crescita del 12,03%, a 3,3700 euro per azione, raggiungendo così i suoi massimi dal giugno 2022. Guardando alla singola giornata, negli ultimi cinque anni solo in quattro occasioni il titolo della Juventus aveva avuto un rendimento superiore come crescita, facendo quindi meglio di quel +12%: in particolare, era successo il 19 aprile 2021 (+17,8% nel giorno del lancio del progetto Superlega), il 7 novembre 2024 (+14,6% nel giorno dell’assemblea degli azionisti sul bilancio al 30 giugno 2024) e il 20 aprile 2020 (+12,87%).Oggi, appunto, un nuovo crollo, di cui in realtà c'erano già le avvisaglie questa mattina : all’apertura delle contrattazioni, il titolo della Juventus ha infatti registrato un calo del 5%, scendendo a 3,115 euro. Un ribasso che ha azzerato i guadagni accumulati nella settimana precedente, nonostante l’andamento positivo del FTSE MIB, che ha aperto in crescita dello 0,20%.