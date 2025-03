Thuram e i suoi fratelli: nuovi 'intoccabili' per il rush finale della Juventus

Getty Images

Il match contro il Verona ha avuto la forza di una sentenza : sì, ora lapuò davvero credere in qualcosa di più grande del quarto posto, anche se tutti - daal sempre più decisivo, passando per- continuano giustamente a ripetere che in questa fase non si può fare altro che "guardare partita dopo partita". Alla fine del campionato, del resto, mancano ancora undici lunghe giornate, che comprendono pure diversi scontri diretti tra le squadre interessate alla lotta scudetto. Ma se i bianconeri sono riusciti a infilarsi in questa contesa con, orahanno il dovere di provarci, o almeno di crederci fino alla fine non essendo peraltro in corsa su ulteriori fronti, dopo la doppia scottante eliminazione da Champions League e Coppa Italia.

La Juventus 'cambia' i titolari?

Ma con quale squadra la Juve affronterà questo cammino, diventato all'improvviso così appassionante? La domanda non è una follia, benché sia chiaro ormai il roster a disposizione di Thiago Motta. Ciò che ci stiamo chiedendo, piuttosto, è quali saranno i veri protagonisti della formazione bianconera, d'ora in avanti, perché l'impressione che ha lasciato la gara di ieri sera è che qualcosa sia davvero cambiato a livello di gerarchie, dopo settimane - se non mesi - in cui il tecnico italo-brasiliano ha dato prova di un certoe insistito, nonostante le critiche, nello schierare determinati giocatori anche quando non mettevano in campo prestazioni positive.Il riferimento, chiaramente, è soprattutto a, addirittura in goal nel finale del match contro il Verona ma relegato in panchina dopo la pessima prova in Coppa Italia, quasi a furor di popolo: ecco, la sensazione è che da oggi in poi l'olandese dovrà vedersela con un "rivale" decisamente agguerrito, quel che si è meritato la titolarità e che ora non intende più mollarla , forte di un (altro) centro decisivo, che ha schiodato i bianconeri dallo 0-0, dopo quello che ha tenuto in vita i suoi fino ai calci di rigore contro l'Empoli. E se, restando a centrocampo,si conferma un insostituibile, passando in difesa c'è unin continua crescita che giustamente reclamerà i suoi spazi, lì dove Federico Gatti ha bisogno di rifiatare un po' e dove nel frattempo si è rivisto anche Pierre Kalulu . Davanti, invece, c'è unche scalpita e che si conferma sempre fondamentale pur non trovando la rete, mentre Nico Gonzalez arranca e Francisco Conceicao è ai box per infortunio.Insomma, la certezza è che Thiago Motta non potrà più sbagliare le scelte se davvero vorrà credere "all'impossibile". E allora ecco che, per il rush finale di stagione, la Juventus potrebbe avere alcuni "nuovi" titolari fissi.