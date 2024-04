TIMOTHY WEAH A DAZN, LE SUE PAROLE

Timothyha parlato a Dazn dopo la gara contro il. Le sue parole:"Una partita difficile, un momento difficile per tutti, dobbiamo continuare a lavorare insieme e restare concentrati per la prossima partita contro la Roma. Io sono felice di essere qui con tutta la squadra, sto bene, per me è un'opportunità grande"."Si sto migliorando e imparando giorno dopo giorno"."Sono entusiasta di essere alla Juventus, un piacere essere qui. Attaccare è più facile ma sto migliorando sotto ogni punto di vista. Questa stagione per me è stata molto difficile perchè sto giocando in un ruolo nuovo. Sono felice però di essere qui, alla Juventus".- "Seconda volta che gioco titolare contro il Milan, penso a mio padre, è un momento speciale per me. Giocare in questo bello stadio con la Juventus contro il Milan mi rende veramente felice, è una benedizione".