Juventus, tifosi e contestazione: che clima ci sarà contro il Genoa

AFP via Getty Images

La sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina ha scatenato la rabbia dei tifosi della, dando il via a una protesta che non si fermerà a Firenze. Gli ultras bianconeri, già duri nei confronti della squadra e di, hanno annunciato che la contestazione proseguirà anche a Torino, trasformando l’Allianz Stadium in un ambiente ostile per l’allenatore e non solo.Motta si troverà a giocare le prossime partite in un clima spettrale, con una tifoseria ormai apertamente contro di lui, la squadra e la società. Non sono solo gli ultras ad averlo abbandonato: anche i tifosi più moderati sembrano aver perso fiducia nel tecnico, delusi dalle prestazioni della squadra e dalla mancanza di reazione dopo gli ultimi risultati negativi.

Il futuro dell’allenatore è sempre più in bilico e il prossimo impegno sarà decisivo per capire se potrà ancora restare sulla panchina bianconera. Con uno stadio che rischia di trasformarsi in una bolgia di contestazione, Motta dovrà trovare una svolta immediata per evitare che la situazione precipiti definitivamente.