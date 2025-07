Juventus, Tiago Djalò è già a Torino per il raduno: il piano per il futuro

Djalò alla Juventus: l’arrivo anticipato dall’Inter

Dopo un’estate tra relax e allenamenti intensi, documentati costantemente sui social, Tiagoè tornato a Torino dove domani risponderà presente al raduno della. Il difensore portoghese, reduce da una stagione complicata in prestito al Porto , è nuovamente a disposizione della Juventus , anche se il suo futuro sembra già segnato. In Portogallo, infatti, ha giocato pochissimo e nelle ultime settimane è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari, come riportato dai media lusitani.

Prestito al Porto e bocciatura da Thiago Motta

Contratto in scadenza e nodo mercato

Djalò Juve: in attesa di una nuova destinazione

Djalò era stato acquistato dalla Juventus nel gennaio 2024, strappandolo al Lille a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il club bianconero voleva anticipare l’Inter, che lo seguiva da tempo. Reduce da un grave infortunio al ginocchio, il difensore era stato visto come un investimento per il futuro. Tuttavia, la sua unica apparizione ufficiale con la Juventus è durata appena 16 minuti, nell’ultima gara stagionale contro la Roma, sotto la guida di Paolo Montero.Con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera, Djalò è stato subito considerato fuori dal progetto e ceduto in prestito al Porto. Anche lì, però, non ha lasciato il segno. Ora è tornato a Torino, dove parteciperà al raduno fissato per il 24 luglio, ma è difficile immaginare un suo reintegro stabile nella rosa di Igor Tudor.Il contratto di Tiago Djalò con la Juventus è in scadenza il 30 giugno 2026, con un’opzione per prolungare fino al 2028. Tuttavia, viste le premesse, è improbabile che il club decida di esercitarla. Al momento non ci sono offerte concrete, e il difensore si aggiunge alla lista degli esuberi bianconeri, insieme a Arthur Melo e Facundo González.Il futuro di Tiago Djalò alla Juventus è appeso a un filo. Il club è al lavoro per piazzarlo sul mercato, ma la mancanza di pretendenti complica la situazione. L’obiettivo resta quello di trovare una nuova destinazione per rilanciare una carriera che, per ora, non ha mantenuto le promesse iniziali.