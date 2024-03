Tiago Djalò Juve, si fa largo l’ipotesi prestito

C'è anche Tiago nel gruppetto rimasto in questi giorni alla Continassa , mentre diversi compagni di squadra sono in giro per il mondo impegnati con le rispettive nazionali. Il difensore portoghese aspetta il debutto ufficiale con la maglia bianconera, intanto prosegue nel lavoro per rimettersi in forma e farsi trovare pronto dopo il lungo stop.Ad oggi, occasioni per metterlo in campo non ce ne sono state, anche visto il difficile momento della. Come scriveva La Stampa: " Non è stato questo il momento per le passerelle ". La novità, sul futuro di Tiago Djalò, arriva però dalla Gazzetta dello Sport.Come rivelato da Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo canale Youtube, lasta riflettendo sul futuro di. Tra le ipotesi, spunta quella del prestito il prossimo anno.: un modo per dargli continuità, mettere minutaggio nelle gambe per poi tornare a Torino e prendersi un posto da titolare nella Juventus 2024/2025; ma solo da gennaio in poi.