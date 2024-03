Djalò Juve, le condizioni

Djalò Juve, le cifre dell’operazione

Sono trascorsi esattamente, e altrettanti giorni senza che possa calcare un campo da gioco, una situazione destinata a protrarsi ulteriormente. L'auspicio era di vederlo debuttare sabato prossimo contro la, ma sembra che l'attesa continuerà.Max, prima della partita contro il Verona lo scorso 16 febbraio, ha dichiarato chesta lavorando bene e sarà utile fino alla fine della stagione. Tuttavia, dopo questa dichiarazione, non ci sono stati aggiornamenti sul giocatore., ma il suo ritorno in campo sembra essere rimandato a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro occorso il 4 marzo 2023. Come scrive oggi La Stampa: "il rientro di Djaló è coinciso anche con il peggior momento della stagione della squadra bianconera e".Nonostante tutto, l'ambiente della Juventus mantiene grande fiducia nelle potenzialità di Djaló , considerando il suo acquisto fondamentale, nonostante il periodo difficile della squadra.La Juventus ha investito su di lui 3,6 milioni immediati, con la possibilità di aggiungere altri 2,6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi, più 1,5 milioni di oneri accessori. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio superiore a 3 milioni netti.Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, dirigenti della Juventus, credono fermamente nelle potenzialità difensive di Djaló, considerando la sua fisicità e duttilità. Tuttavia, il vero banco di prova verrà nella prossima stagione. Al momento, Djaló si sta ambientando, sperando di poter presto passare dall'allenamento alla Continassa alla partita all'Allianz Stadium.