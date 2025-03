Juventus, ti ricordi Sorensen? Ecco dove giocherà

Getty Images

Laha ufficializzato l’ingaggio del difensore danese Frederik. Come riportato nel comunicato del club, il giocatore classe 1992 ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo aver iniziato la carriera nel Lyngby BK, Sørensen ha vestito le maglie di Juventus, Bologna, Hellas Verona, Colonia, Young Boys, Pescara e Ternana, accumulando esperienza tra Serie A, Serie B e campionati internazionali. Il difensore indosserà la maglia numero 4 e sarà un rinforzo importante per la retroguardia dei Leoni del Garda.

ha avuto un’esperienza con latra l’estate del 2010 e gennaio 2012, totalizzando 19 presenze senza reti. Sotto la guida di Luigi Delneri nella stagione 2010-11, il danese ha disputato 18 partite, mostrando solidità in difesa. Tuttavia, con l’arrivo di Antonio Conte nel 2011-12, ha trovato meno spazio, giocando una sola partita in Coppa Italia prima di trasferirsi al Bologna nel mercato di gennaio.Dopo l’ultima stagione con la Ternana in Serie B, Sørensen si prepara ora a una nuova avventura con la Feralpisalò, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali.