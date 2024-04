Vidal prima, Marchisio poi: il derby del 2013 lo vinciamo così! #ToroJuve pic.twitter.com/nSvPgjyiMX — JuventusFC (@juventusfc) April 12, 2024

Manca sempre meno al derby della mole numero 185 che si giocherà sabato 13 aprile alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. All'andata la Juventus prevalse per 2-0 grazie alla prima rete di Federico Gatti in Serie A e con la zuccata di Arkadius Milik. Ora è di nuovo febbre da stracittadina e la Juventus interviene sui social. Il club infatti ricorda con un video su X il derby vinto nell'aprile del 2013 per 0-2 grazie alle reti di Claudio Marchiso e Arturo Vidal.