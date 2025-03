Juventus, Thuram in conferenza: 'Ci siamo guardati in settimana, qui non è normale perdere due partite così'

Thuram in conferenza stampa dopo Juventus-Genoa

Khephrenha parlato in conferenza stampa dopo J: "Sono contento di aver vinto oggi contro una buona squadra come il Genoa. Era una settimana particolare, abbiamo fatto una buona partita e l’importante era vincere"."Ha chiesto intensità, di andare in avanti, attaccare il Genoa, stasera lo abbiamo fatto"."Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo sul campo, mettere intensità, giocare per i compagni. Dopo la vittoria arriva".

"Molto importante averli con noi, è come una famiglia. Abbiamo sentito i tifosi stasera, sono felice quando cantano e quando sono con noi"."Ci siamo detti che dobbiamo tornare a vincere, l’obiettivo è andare in Champions. Dobbiamo vincere più partite per andarci l’anno prossimo".QUALCOSA DI DIVERSO? - "Non so se c’è qualcosa di differente. Ci siamo parlati, abbiamo guardato dentro allo specchio perché alla Juve non è normale perdere due partite così. Oggi abbiamo messo cuore, intensità".