Juventus, Thuram è già da record e solo Vlahovic fa meglio

2025 Getty Images

Khéphrensta vivendo la sua stagione più prolifica dal punto di vista delle partecipazioni attive ai gol nei principali cinque campionati europei. Con sette contributi diretti (tre reti e quattro assist), il centrocampista francese ha già superato il suo precedente record personale, che si fermava a sei partecipazioni sia nella stagione 2021/22 che nella 2022/23 con il Nizza.L’impatto di Thuram nella manovra offensiva della Juventus è stato significativo, rendendolo uno dei giocatori più incisivi della rosa in termini di produzione offensiva. Nel campionato in corso, infatti, solo Dusan Vlahovic ha fatto meglio di lui, con dieci partecipazioni dirette ai gol (nove reti e un assist). Thuram condivide il secondo posto in questa speciale classifica interna con Timothy Weah, che ha registrato cinque gol e due assist.

Oltre ai numeri, ciò che colpisce di Thuram è la sua capacità di essere determinante in diverse zone del campo. La sua fisicità e la sua abilità negli inserimenti gli permettono di farsi trovare spesso nel vivo dell’azione, sia come rifinitore che come finalizzatore. Inoltre, la sua progressione palla al piede e la visione di gioco lo rendono un’arma preziosa per la Juventus, che sta beneficiando del suo apporto in entrambe le fasi di gioco. Con il campionato ancora in corso, il centrocampista francese potrebbe ulteriormente migliorare il suo bottino, consolidando il suo ruolo chiave nella squadra di Thiago Motta.