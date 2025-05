Juventus, Thuram come Khedira: il dato che incorona il francese

Getty Images

Nell'economia del pareggio della Juventus contro il Bologna c'è, inevitabilmente, lo zampino di, autore del provvisorio 1-0 dopo appena nove minuti di gioco. Il centrocampista francese ha disputato una prova di altissimo livello allo Stadio Dall'Ara, nel corso della quale si è distinto come il migliore in campo su sponda bianconera e tra i più convincenti in generale se si analizza la prestazione dei 22 in campo. Non solo, alla sua prima stagione in bianconero, Thuram ha già avuto modo di eguagliare un suo illustre predecessore all'interno del centrocampo zebrato: Sami Khedira.

Thuram come Khedira

Con il goal realizzato contro il Bologna, infatti, Khephren Thuram ha già eguagliato, alla sua prima stagione in bianconero, Sami Khedira. Il tedesco, infatti, aveva chiuso la sua prima annata a Torino con 5 goal e 4 assist tra tutte le competizioni. Esattamente gli stessi numeri messi a referto da Thuram, il quale però ha ancora tre partite a disposizione per incrementare ulteriormente il proprio score.