Amarezza Bologna. Basterebbero due parole per definire lo stato attuale in città, l'animo dei tifosi ancora in festa per la Champions League raggiunta, ma colpiti dall'addio della loro guida. In attesa di entrare nel mondo Juve, oggi Thiago sarà per l’ultima volta sulla panchina del Bologna. L’addio, sancito ieri, in realtà era scritto da giorni. Joey Saputo sapeva. Ci ha provato fino all’ultimo, ha sperato e un po’ di amarezza gli è rimasta addosso: il colloquio con Thiago è durato poco più di mezz’ora per definire qualcosa che si sapeva sarebbe successa, fra tentativi di rilancio e direzioni già decise da parte del tecnico. Inizialmente si ipotizzava, come disse Motta, un comunicato congiunto: qualche divergenza ha portato il Bologna a fare il proprio e Thiago è andato in altro ambito a definirsi «fiero e felice». E la gente, i tifosi emiliani? Il dispiacere ha lasciato spazio alla fortissima delusione. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport.